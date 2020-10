Tennis - Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : Novak Djokovic rend hommage à Rafael Nadal !

Publié le 11 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Rafael Nadal vient de soulever son 13e titre à Roland-Garros, en venant à bout de Novak Djokovic en finale. Une performance que n’a pas manqué de féliciter le Serbe, à l’issue de la rencontre.

Les champions savent reconnaître les champions. Ce dimanche après-midi, Novak Djokovic a été balayé sur le central de Roland-Garros par la tornade Rafael Nadal (6-0, 6-2, 7-5), en finale du Grand Chelem parisien. Le numéro un mondial reste sur quatre défaites de rang face à Rafael Nadal et n’a remporté qu’un de leurs duels à Roland-Garros, en huit rencontres. Dans leurs confrontations directes toutes surfaces confondues, le Serbe mène pourtant toujours 29 à 27. Mais sur la terre battue de Roland-Garros, c’est bien Rafael Nadal le plus fort et Novak Djokovic l’a totalement reconnu.

« Tous les superlatifs que vous pouvez utiliser, il les mérite »