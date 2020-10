Tennis - Roland-Garros

Tennis : Novak Djokovic recardé par cette figure du tennis mondial !

Publié le 13 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic a été sèchement battu en finale de Roland-Garros par Rafael Nadal, l'entraîneur de Serena Williams et figure du tennis français, Patrick Mouratoglou, a, lui aussi, taclé le numéro un mondial.

Novak Djokovic a été balayé par la tornade Rafael Nadal, en finale de Roland-Garros ce dimanche. Le Serbe n’a pas existé contre l’Espagnol et s’est lourdement incliné (6-0, 6-2, 7-5). Alors que Rafael Nadal a, lui, remporté son 13e Roland-Garros, Novak Djokovic s’est de nouveau incliné contre le Taureau de Manacor dans le tournoi parisien. Récemment critiqué par le clan Nadal pour son manque de volonté sur le terrain, Novak Djokovic vient également d’être recardé par Patrick Mouratoglou.

« Amener de la bonne humeur, avoir le sourire »