Tennis - Roland-Garros : Andy Murray s’enflamme pour Rafael Nadal !

Publié le 13 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Vainqueur de son 13e Roland-Garros, Rafael Nadal s’inscrit encore un peu plus dans la légende du tennis mondial. Alors que les réactions pleuvent de toute part, Andy Murray érige le record de l’espagnol au-dessus de tous les autres.

Cette année encore, il a confirmé qu'il était intouchable sur terre battue. À 33 ans, Rafael Nadal a remporté son 13e Roland-Garros, en étrillant le n°1 mondial Novak Djokovic en 3 manches (6-0 ; 6-2 ; 7-5). L’Espagnol a donc bouclé le tournoi en ne concédant pas le moindre set, et a égalé le record jusqu’à lors détenu par Roger Federer, en remportant son 20e titre du Grand Chelem. Grand seigneur, le Suisse a félicité son rival et ami sur les réseaux sociaux. Et il n’est évidemment pas la seule personnalité du tennis mondial à s’être exprimé sur la performance de Rafael Nadal.

« L’un des meilleurs records du sport »