Tennis

Tennis - Roland-Garros : Novak Djokovic prévient Rafael Nadal avant la finale !

Publié le 11 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Après sa bataille en cinq sets contre Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic s'est qualifié pour la finale de Roland-Garros. Un match toujours particulier, avec une importance capitale pour le Serbe qui retrouvera Rafael Nadal.

C'était la finale attendue. Le numéro 1 mondial, contre le numéro 2. Novak Djokovic contre Rafael Nadal, épisode 56. Plus que n'importe quel autre match du circuit ATP. Et si le Serbe mène dans leurs confrontations (29-26), l'un des deux joueurs prendra l'avantage dans les finales de Grand Chelem (4-4). Beaucoup de chiffres, puisque cette partie ne représente pas qu'une finale de Roland-Garros. Dans la course au GOAT, Rafael Nadal à l'occasion d'égaler Roger Federer à 20 Grand Chelem, pendant que Novak Djokovic peut devenir le premier joueur de l'histoire à s'imposer à deux reprises sur chacun d'entre eux.

« Je suis extrêmement motivé de mettre ma main sur un nouveau trophée »