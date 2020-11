Tennis

Tennis : Pete Sampras s'enflamme pour Novak Djokovic !

Publié le 11 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Pour la sixième fois de sa carrière, Novak Djokovic clôturera l'année 2020 en tête du classement ATP, égalant ainsi le record historique de Pete Sampras. L'ancienne légende du tennis a tenu à rendre un vibrant hommage au Serbe.

Malgré sa disqualification à l'US Open, sa défaite en finale de Roland Garros face à Rafael Nadal, et sa récente élimination prématurée à l'ATP de Vienne, Novak Djokovic est assuré de terminer l'année 2020 en tête du classement ATP, et ce quel que soient ses résultats lors de l'ATP Finals de Londres, qui se dérouleront à partir du 15 novembre, et qui réunit les huit meilleurs joueurs au classement ATP. Alors que Pete Sampras est son idole, Novak Djokovic s'est récemment déclaré fier d'égaler un tel record : « Pete (Sampras) était quelqu'un que j'admirais quand j'étais petit, égaler son record est un rêve devenu réalité. Je vais continuer de m'efforcer d'être un meilleur joueur, j'espère avoir plus de succès et battre plus de records dans un sport que j'aime de tout mon coeur ». Ce dernier a également tenu à rendre hommage au Serbe.

« Tu as tout mon respect »