Tennis

Tennis : Les révélations de Dominic Thiem avant l'ATP Finals !

Publié le 14 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Après quelques soucis physiques en cette fin d’année, Dominic Thiem est prêt à défier les meilleurs mondiaux lors du tournoi des maîtres.

Seul Stefanos Tsitsipas avait réussi à le battre l’année dernière. Dominic Thiem revient à Londres avec l’intention de faire mieux. « Inutile de vous dire que je suis motivé. Je garde de très bons souvenirs de ma prestation en 2019 mais je me souviens aussi que je n’étais pas très loin de remporter le Trophée » , avait récemment déclaré Dominic Thiem. L’Autrichien figure dans une poule composée de Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev. Malgré une alerte au pied lors du dernier tournoi de Vienne, le numéro 3 mondial, double finaliste à Roland-Garros, connaît aussi les secrets d’une performance ailleurs que sur terre battue.

« Mon jeu s’adapte mieux au béton qu’à la terre battue »