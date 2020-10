Tennis

Tennis : Le nouveau craquage de Benoît Paire sur sa saison !

Publié le 15 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Battu au 2e tour du tournoi de Cologne par Dennis Novak, Benoit Paire persiste dans sa saison galère. Sur les réseaux sociaux, l’Avignonnais n’a pas manqué d’exprimer sa fatigue.

Le calvaire se poursuit pour Benoit Paire ! Après une participation à l’US Open avortée pour un test positif au Covid-19, et une élimination au 2e tour de Roland-Garros, le sulfureux tennisman avait fait part de sa fatigue physique et de son ras-le-bol concernant la gestion du circuit face à la pandémie. À Cologne, le Français n’aura fait qu’un passage éclair, battu au 2e tour par l’Autrichien Dennis Novak (6-3 ; 6-4) en 64 petites minutes. Une défaite presque la bienvenue pour Benoit Paire, visiblement excédé par sa saison galère.

« Vivement la fin de cette merde »