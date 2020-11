Tennis

Tennis : Andy Murray évoque un souvenir douloureux avec Federer

Publié le 16 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Au cours de sa longue carrière, Andy Murray a plusieurs fois croisé la route de Roger Federer. Le Britannique se souvient d’une défaite en particulier qui lui a laissé un goût amer, à Londres en 2014.

S’il est une absence qui laissera un goût amer à cette saison 2020, c’est bien celle de Roger Federer. Le Suisse a profité du calendrier tronqué par la crise sanitaire pour se faire opérer, et fera son retour sur les courts en 2021, à 39 ans. Tout comme lui, Andy Murray voit ses dernières années perturbées par des problèmes physiques. Les deux légendes se sont affrontées à plusieurs reprises, et l’Écossais n’en garde pas toujours de bons souvenirs, comme il l’a confié sur la chaîne Twitch de Gaël Monfils. L’ancien numéro 1 mondial garde notamment en tête une rencontre à Londres, où Federer lui avait asséné un cinglant 6-0, 6-1.

« J’étais gêné d’être sur le court »