Tennis : Gilles Simon revient sur le «problème» Federer !

Publié le 29 novembre 2020 à 15h35 par H.K.

Il y a déjà quelques semaines, Gilles Simon critiquait vivement la mentalité des Français à propos de Roger Federer. Et le joueur tricolore a tenu à revenir sur ce point qu’il juge très important…

Gilles Simon n’a pas manqué de faire parler de lui ces dernières semaines. Avec ses sorties remarquées dans les médias concernant les Français et Roger Federer, le joueur tricolore évoquait un problème de mentalité chez plusieurs français, expliquant que le formatage chez les jeunes et le Suisse ont mis à mal le tennis hexagonal. A l’occasion de la sortie de son livre « Ce sport qui rend fou » , Gilles Simon est revenu sur ses propos concernant Roger Federer…

« Roger n’est pas le problème, ce sont les Français »