Wimbledon 2010 : Isner-Mahut, le plus long match de l'histoire

Le 24 juin 2010 à Wimbledon, John Isner et Nicolas Mahut entraient définitivement dans l'histoire du tennis en disputant ce qui restera sans doute le match le plus long au premier tour. La rencontre, débutée le 22 il y a 13 ans, s'est donc étendue sur trois jours pour déterminer lequel des deux joueurs se qualifierait pour le deuxième tour. A l'occasion de cet anniversaire, il est l'heure de revenir sur cet événement historique.

Le gazon est une surface où le service est d'une importance capitale. Avec ce match entré dans la légende, John Isner et Nicolas Mahut l'ont magnifiquement prouvé. Il y a 13 ans, l'impensable s'est produit puisque le record du plus long match de tous les temps a été pulvérisé, avec 11h05 de jeu contre les 6h33 de Santoro-Clément auparavant.

Un match record

Evidemment, il y a la durée du match. 11 heures et 5 minutes de jeu, cela représente environ 6 matches sur 7 du parcours de Rafael Nadal pour gagner Roland-Garros en 2008. Pendant trois jours, les deux joueurs n'ont pas voulu craquer sur leurs jeux de service, leur grande force surtout pour l'Américain de 2m08. Au total, 980 points ont été disputés sur 113 jeux et une bonne partie représente les aces : 113 aces pour Isner, 103 pour Mahut. Le cinquième set, qui a duré 8h11, est déjà plus long que n'importe quel match de tennis. Les joueurs et l'arbitre ont évidemment reçu des récompenses pour ce match hors normes.

Un scénario incroyable...

A cause de son classement à ce moment-là, Nicolas Mahut avait disputé d'abord les qualifications avant d'entrer dans le grand tableau à Wimbledon. Le Français sortait d'ailleurs de matches marathons puisqu'il s'était déjà imposé 24-22 au deuxième tour en plus de 4 heures. Mais son match face au géant américain a dépassé tout entendement. Pourtant les deux joueurs ont d'abord disputé 4 sets en 2h54, un match assez rapide malgré un cinquième set à l'horizon. Finalement, 2 jours après le début du match et un tableau d'affichage qui n'a pas survécu à ce format, c'est bien l'Américain qui a triomphé. Incapable de se remettre, il avait ensuite perdu en 3 sets au deuxième tour. Ironie du sort ? Le hasard a fait que les deux joueurs se sont retrouvés au premier tour l'année suivante, pour une victoire en 3 sets d'Isner cette fois.

...désormais impossible

Avec la mise en place de nouvelles règles, le record d'Isner et de Mahut devrait tenir éternellement. En effet, les tournois du Grand Chelem ont décidé d'adopter le même format partout en ce qui concerne le 5ème set. A Wimbledon, les organisateurs avaient d'abord instauré un tie-break à 12-12 avant d'opter pour le modèle de l'Open d'Australie : un super tie-break lorsque les joueurs arrivent à 6-6.