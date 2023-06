Tennis : Pourquoi s'habituer au gazon est si difficile

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A peine Roland-Garros terminé, une nouvelle partie de saison démarre : celle du gazon. Surface historique du tennis puisqu'il y a 50 ans trois des quatre Grands Chelems se disputaient sur gazon, elle est pourtant devenue de plus en plus discrète au fil des années sur le circuit professionnel, à tel point qu'aujourd'hui elle dure seulement trois semaines. Forcément, cela pose des problèmes pour créer des repères afin de bien figurer à Wimbledon.

Depuis un peu plus de 20 ans maintenant, le gazon a totalement changé. Traditionnellement, c'est la surface la plus rapide et où le rebond de la balle est très différent par rapport aux autres et demande une exigence particulière. Aujourd'hui, cette période de l'année est souvent peu appréciée des meilleurs joueurs qui ne jouent pas beaucoup avant Wimbledon.

Une surface historique qui a changé

Depuis l'édition 2002 de Wimbledon, l'organisation a décidé de changer légèrement la surface pour la ralentir, afin de proposer un jeu un peu plus "plaisant" à regarder. En effet, avant, le service-volée était l'arme la plus utilisée sur le gazon mais ce type de joueurs a peu à peu disparu. Avec un centre de gravité réduit pour s'adapter au rebond, la répétition des efforts peut vite devenir épuisante et c'est pourquoi le service est l'arme principale. Même avec ce changement, difficile de convaincre les joueurs d'investir beaucoup de temps à se préparer sur la surface.

Une saison trop courte

Depuis longtemps maintenant, le gazon n'occupe plus une grande partie de la saison. D'abord, parce que la surface reste très fragile et n'est seulement jouable que d'avril à octobre à peu près et il faut s'en occuper quotidiennement. Dans le calendrier 2023 par exemple, il n'y a que trois semaines entre la fin de Roland-Garros et le début du grand tableau à Wimbledon. Mais le fait que cette période soit aussi courte ne motive pas vraiment les grands joueurs à faire beaucoup d'efforts pour mieux jouer sur gazon. Les spécialistes du gazon ne font pas vraiment partie du top 10 mondial...

Un Masters 1000 sur herbe nécessaire ?

Pour donner un peu plus d'intérêt à la saison sur gazon, l'ATP (et la WTA) devrait peut-être se pencher sur la question d'un plus grand tournoi sur herbe en dehors de Wimbledon. Le Queen's semble être le tournoi le plus prestigieux mais cela voudrait dire aussi qu'il faudrait plus de place dans le calendrier. Actuellement, ce tournoi se joue la même semaine que celui de Halle, un autre ATP 500.