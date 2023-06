Il annonce du lourd pour Djokovic, Nadal et Federer vont enrager

Alexis Brunet

En l'emportant en finale de Roland-Garros le 11 juin dernier, Novak Djokovic a décroché son 23ème titre en Grand Chelem. Un record. Le Serbe distance Rafael Nadal et Roger Federer. Mais il pourrait ne pas s'arrêter-là, et creuser davantage l'écarts avec l'Espagnol et le Suisse. C'est en tout cas l'avis de Jimmy Connors.

Novak Djokovic est seul au monde. Le Serbe est encore une fois rentré un peu plus dans l'histoire du tennis mondial à l'issue de Roland-Garros. Il est tout simplement devenu le joueur de tennis ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem. 23 titres, qui le font passer devant Rafael Nadal, bloqué pour l'instant à 22. Roger Federer complète le podium avec 20 victoires finales en majeur.

Jimmy Connors prédit de grandes choses à Djokovic

À 36 ans, Novak Djokovic semble encore être en pleine forme, comparé à Rafael Nadal par exemple. Le Serbe pourrait donc jouer encore plusieurs saisons au haut niveau et améliorer un peu plus son record, et creuser l'écart. C'est la vision de Jimmy Connors, comme il l'a déclaré dans son podcast, Advantage Connors . « Il avait, et il a toujours, la possibilité de se démarquer de Federer et de Nadal. Il en est à 23 titres du Grand Chelem. Mais jusqu’où ira‐t‐il ? 30 ? 30 tournois du Grand Chelem ? Je veux dire, combien d’années pourra‐t‐il encore jouer ? Il a 36 ans, il pourrait donc jouer encore 3 ou 4 ans, et qu’est‐ce qu’il pourrait en retirer ? »

Nadal, Federer... Il annonce une catastrophe pour Djokovic https://t.co/95BRcAPl0e pic.twitter.com/OHEgjZSCKd — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Wimbledon comme prochain objectif

Novak Djokovic pourrait améliorer très rapidement son record. Puisque dès le 3 juillet débutera Wimbledon. Le Serbe est le grandissime favori, car il l'a emporté lors des quatre dernières éditions. De plus, le gazon réussi très bien au numéro 1 mondial à l'ATP.