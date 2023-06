Roland-Garros : Désastre pour Alcaraz, il balance sur Djokovic

Alexis Brunet

En demi-finale de Roland-Garros, le corps de Carlos Alcaraz a lâché. L'Espagnol s'est blessé et a fini son match face à Novak Djokovic avec des crampes, l'empêchant de jouer normalement. Un événement que personne n'avait vu venir, à part Feliciano Lopez. Selon l'ancien joueur espagnol, un tel scénario était prévisible vu l'intensité de l'affrontement face au doyen Serbe.

Carlos Alcaraz était l'un des favoris pour le titre final aux Internationaux de France cette année. L'Espagnol arrivait en demi-finale en pleine bourre, n'ayant perdu qu'un seul set lors des tours précédents. Mais malheureusement pour l'actuel numéro 2 mondial, il a fait face à Novak Djokovic. Le Serbe l'a emporté, mais le natif de Murcie a joué une grande partie du match en étant blessé.

Les crampes d'Alcaraz ne sont pas surprenantes

Novak Djokovic avait gagné le premier set et Alcaraz le deuxième. Alors que les deux hommes faisait jeu égal dans le début du troisième set, l'Espagnol s'est blessé sur une balle anodine. Tenant à aller au bout du match, le jeune joueur reste sur le court, alors qu'il est perclus de crampes. Le Serbe en a donc profité pour dérouler, se qualifier pour la finale, et derrière, décrocher un troisième sacre à Paris.

Alcaraz n'a pas l'expérience de Djokovic