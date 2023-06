Tennis : Encore blessé, ce crack inquiète beaucoup...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant sur la scène internationale fin 2019 avec une victoire épatante au Masters Next Gen notamment, Jannik Sinner s'est imposé au fur et à mesure des années comme un sérieux prétendant pour les grands titres dans les années à venir. A 21 ans, il a déjà connu de grands moments mais il est passé à côté d'un titre en Masters 1000 à deux reprises déjà. Mais surtout, c'est son physique qui inquiète énormément puisque les problèmes s'enchaînent...

Membre récurrent du top 10 depuis quelque temps maintenant, Jannik Sinner a du mal à passer à l'échelon supérieur. Le jeune Italien fait partie des promesses de l'avenir qui devraient se disputer les Grands Chelems dans les années à venir. Cette semaine, il était présent à Halle pour préparer au mieux Wimbledon, où il avait causé de sérieux problèmes à Novak Djokovic l'an dernier en quarts de finale. Mais il a dû abandonner, gêné musculairement...

Nouvelle gêne physique, inquiétude

Plutôt régulier partout où il passe, Jannik Sinner n'a pas encore décroché de grands titres comme Holger Rune et Carlos Alcaraz, ses deux principaux "rivaux". L'Italien en a pourtant les capacités puisque c'est lui-même qui a empêché l'Espagnol de réaliser le Sunshine Double en mars dernier. En abandonnant après un set en quarts de finale face à Alexander Bublik ce vendredi, il pourrait avoir des difficultés pour arriver en pleine forme à Wimbledon. « Il a beaucoup de problèmes physiques, qui sont parfois le résultat de la pression que l'on ressent en raison des attentes placées en lui. Je ne sais pas s'il s'entraîne trop ou pas assez. Je ne fais pas partie de son quotidien » déclarait par exemple John McEnroe il y a un mois.

Gros point faible

S'il faut trouver un point faible dans le jeu de Jannik Sinner, ce n'est pas la peine de chercher bien loin. Souvent touché, il a parfois dû abandonner voire déclarer forfait. Avant un Grand Chelem, il n'est jamais bon d'arriver sur place avec peu de certitudes sur son état. A 21 ans, il semble être déjà moins solide que la plupart des joueurs de sa génération. Parviendra-t-il à gommer ces quelques faiblesses pour triompher ? En tout cas, il a tout pour.

Un potentiel incroyable

Même s'il est un peu plus âgé que Holger Rune et Carlos Alcaraz, Jannik Sinner est considéré comme eux comme l'un des grands noms de l'avenir. Avec sa force de frappe et son sens du jeu, il peut battre n'importe qui. Depuis un an, il est souvent passé très proche d'une immense performance. Pour rappel, outre son match face à Djokovic à Wimbledon où il avait mené 2 sets à 0, il est passé à un point de la victoire face à Alcaraz à l'US Open et s'est incliné en 5 sets cette année à l'Open d'Australie face à Tsitsipas, futur finaliste.