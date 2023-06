Tennis : Et si la France s'offrait un très bon Wimbledon ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison sur terre battue un peu décevante avec notamment un record de médiocrité à Roland-Garros à domicile, la France peine encore à trouver de bons résultats et la situation dure depuis des années. Aujourd'hui, en dehors de Caroline Garcia, il n'y aucun top joueur. Pourtant, sur gazon, les cartes semblent être totalement rebattues et cela profite à certains pour s'illustrer pendant une partie de l'année bien trop courte...

Depuis un moment maintenant, Wimbledon est sûrement le Grand Chelem qui réussit le mieux aux Français. C'est ici que la dernière victoire du clan français en Majeur a eu lieu avec Marion Bartoli en 2013 mais beaucoup ont connu de bons résultats sur gazon depuis. A l'image d'Adrian Mannarino, véritable spécialiste de la surface en France, qui ne cesse d'éblouir.

Mannarino tête de série ?

Trois fois huitième de finaliste à Wimbledon dans sa carrière, Adrian Mannarino a souvent évolué dans l'ombre. 22ème mondial à son meilleur, il aime le gazon et ça se voit. Vainqueur de Daniil Medvedev la semaine dernière, il a récidivé en ajoutant un nouveau top 10 à son tableau de chasse au Queen's cette semaine : Taylor Fritz. Opposé à Alex de Minaur en quarts de finale, une victoire l'aiderait grandement dans sa quête d'une place de tête de série à Wimbledon. Quoi qu'il en soit, ils seront nombreux à vouloir à tout prix éviter le Français. En 2021, il aurait pu sortir le roi Roger Federer dès le premier tour s'il ne s'était pas blessé...

Caroline Garcia de retour aux affaires ?

Après un début de saison compliqué même s'il est loin d'être catastrophique, Caroline Garcia espérait sans doute beaucoup mieux. La Française débutait sa saison sur gazon cette semaine à Berlin et elle semble avoir retrouvé la forme. Elle vient de gagner deux matches consécutifs pour la première fois depuis Indian Wells et peut prétendre à de belles choses dans les prochaines semaines. Il faudra d'abord passer ce gros test en quarts de finale, une certaine Petra Kvitova, titrée à Wimbledon en 2011 et en 2014.

Une surface qui réussit bien

Pour d'autres Français, la saison sur gazon se passe aussi bien généralement. Richard Gasquet a par exemple enregistré sa 600ème victoire sur le circuit ATP face à Stefanos Tsitsipas la semaine dernière. Ugo Humbert, très fort sur gazon également, déçoit un peu mais pourrait réussir à se relancer. Dans l'histoire récente, Wimbledon est le Grand Chelem qui réussit le mieux à la France.