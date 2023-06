Tennis : Wimbledon accélère la cadence, le prize money dévoilé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième levée parmi les tournois du Grand Chelem, Wimbledon approche à grands pas. En effet, si le grand tableau débutera le 3 juillet, les qualifications sont prévues dès lundi prochain. En 2023, les joueurs russes et biélorusses feront leur retour après une année de bannissement, une bonne nouvelle d'autant plus que le prize money de cette édition battra un nouveau record, comme c'est le cas dans les autres Grands Chelems ces derniers temps.

Dans moins de deux semaines maintenant, Novak Djokovic sera le premier à fouler le gazon le Centre Court comme le veut la tradition pour le vainqueur de l'année précédente. Grand favori de l'édition 2023 puisqu'il a remporté les 4 derniers trophées à Wimbledon, le Serbe aura l'occasion de gagner un joli chèque cette année s'il réitère cette performance.

Chèque record pour les gagnants

Le All England Club a communiqué il y a peu sur le prize money de l'édition 2023 de Wimbledon. Et cette année la dotation totale sera de 44 700 000 livres, ce qui correspond à environ 52,5 millions d'euros. Cette année à Roland-Garros, le tournoi offrait 49,6 millions d'euros sur l'ensemble du tournoi. Les vainqueurs du simple hommes et dames gagneront eux 2 350 000 livres et exactement la moitié pour les finalistes. Au total, l'augmentation par rapport à 2022 est de l'ordre de 11,2%.

Retour à la normale

A la suite de la pandémie de Covid-19, le circuit avait été largement touché et l'édition 2020 de Wimbledon avait même été annulée. Le prize money avait logiquement baissé mais comme dans tous les tournois du Grand Chelem, il revient peu à peu à la normale. « Nous sommes ravis d'offrir des prix records aux joueurs participant aux Championships cette année, avec des augmentations à deux chiffres dans la majorité des épreuves. Notre ambition avec cette distribution est de ramener les prix des champions et des vice-champions en simple aux niveaux de 2019, avant la pandémie, tout en apportant un soutien mérité aux joueurs dans les premiers tours de l'événement » a confié le président du All England Club Ian Hewitt.

Moins généreux que Roland-Garros dans les premiers tours

Si les vainqueurs des différents tableaux recevront un très joli chèque, les perdants des premiers tours gagneront moins qu'à Roland-Garros par exemple. En effet, plus on descend la pyramide, plus le Grand Chelem parisien reprend l'avantage puisqu'au premier tour, les joueurs défaits récupèreront 55 000 livres soit environ 64 500 euros. A Roland-Garros, la somme était fixée à 69 000 euros cette année. A noter que cette petite différence est observable également en qualifications.