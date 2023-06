Tennis : La France lancée vers les qualifications à Wimbledon !

La rédaction

Une semaine après la fin du tournoi de Roland-Garros, il faut déjà se pencher vers le prochain Grand Chelem pour les joueurs. Dans une semaine, certains seront déjà appelés pour disputer les qualifications du troisième Majeur de l'année. Si la France manque encore de têtes d'affiche, le contingent sera très bien représenté à partir des qualifications.

Comme à Roland-Garros, la France aura la chance de voir évoluer beaucoup de joueurs Français à partir de la semaine des qualifications. Dans les pures traditions anglaises de Wimbledon, cette semaine n'aura pas lieu exactement à l'endroit du tournoi principal. La raison est simple : le gazon étant fragile, la surface s'abîme au fur et à mesure des jours donc l'organisation veut attendre le début du grand tableau pour lancer des matches sur le site. C'est donc à Roehampton que les joueurs tentent de gagner leur place chaque année.

Arthur Fils et Clara Burel en chefs de file

La liste des joueurs et joueuses présents en qualifications est sortie et contrairement à Roland-Garros où aucun Français n'était tête de série, cette année à Wimbledon Arthur Fils et Clara Burel seront les deux premières têtes de série. En revanche, le récent vainqueur de Lyon devrait recevoir une wild-card pour le grand tableau grâce à l'accord entre les fédérations françaises et britanniques. A noter que chez les hommes, Hugo Gaston et Hugo Grenier seront aussi têtes de série, tout comme Océane Dodin, Jessika Ponchet et Léolia Jeanjean côté féminin.

11 représentants de chaque côté

A l'heure actuelle, la France aurait 11 représentants chez les hommes comme chez les femmes pour tenter de décrocher un ticket pour le grand tableau. Quelques-uns des héros français de Roland-Garros seront de la partie comme Benoît Paire et Lucas Pouille et d'autres qui sont passés proches de la qualification à Paris (Laurent Lokoli, Geoffrey Blancaneaux). Chez les femmes, Alice Robbe, l'une des sensations il y a un mois, tentera aussi sa chance sur gazon. A noter que Pierre-Hugues Herbert, de retour à la compétition il y a peu, a utilisé son classement protégé et est deuxième sur la liste des remplaçants pour les qualifications.

Un succès attendu

La France partira avec de grandes ambitions pour les qualifications puisque la dernière fois qu'aucun Français n'avait réussi à sortir de ce tableau, c'était en 2017. L'année dernière, Enzo Couacaud était le seul à avoir réussi cette performance. Chez les femmes, en revanche, la tâche sera plus compliquée puisque depuis 10 ans, seule Clara Burel a réussi à gagner son ticket en 2021.