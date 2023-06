Djokovic au sommet, il peut remercier Nadal et Federer

Jean de Teyssière

Incroyable Novak Djokovic. Le Serbe a remporté son troisième Roland-Garros de sa carrière en battant Casper Ruud (7-6, 6-3, 7-5). Ce titre Porte d'Auteuil est également le 23ème du Grand Chelem, inédit dans l'histoire du tennis. Il rejoint la légendaire Serena Williams, elle aussi titrée à 23 reprises depuis l'ère Open. Ayant régné en même temps que Rafael Nadal et Roger Federer, Mats Wilander estime que c'est grâce à eux que « Nole » a pu être aussi dominant.

Jusqu'où pourra s'arrêter Novak Djokovic ? Distancé de deux Grands Chelem l'année dernière, Rafael Nadal ayant gagné l'Open d'Australie et Roland Garros, Novak Djokovic a réussi à renverser la vapeur et à passer devant le Majorquin. L'actuel numéro 1 mondial est désormais seul au classement des hommes ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem, avec 23 unités. Pour le consultant Eurosport , vainqueur de 7 titres du Grand Chelem Mats WIlander, l'exploit est fou et Djokovic pourrait même l'étirer encore un peu plus.

« Il n'aurait pas pu le faire sans Federer et Nadal »

Novak Djokovic en est donc à 23 titres du Grand Chelem. Au total, le Serbe a gagné 10 Open d'Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon et 3 US Open. Une performance rare mais selon Mats Wilander, Novak Djokovic ne doit sa réussite qu'à la présence de Nadal et Federer en même temps que lui : « C’est incroyable. Nous avons toujours parlé de la possibilité de remporter un 23e titre du Grand Chelem. Il n’aurait pas pu le faire sans Roger Federer et Rafael Nadal qui l’ont poussé. »

Nadal - Djokovic - Federer : Il a choisi «le plus grand» https://t.co/tw4MaPBboP pic.twitter.com/1cfBFljuD2 — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

