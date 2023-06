Roland-Garros : Djokovic surclasse Nadal, il se lâche

Alexis Brunet

Le 11 juin dernier, Novak Djokovic s'est emparé d'un troisième titre à Roland-Garros en disposant de Casper Ruud en trois sets. Un succès qui fait entrer encore un peu plus le Serbe dans la légende, puisqu'il devient le joueur ayant gagné le plus de tournois du Grand Chelem. Le Djoker a d'ailleurs reçu l'hommage d'une légende du tennis, l'Australien Rod Laver.

Casper Ruud doit sans doute se dire qu'il n'a pas beaucoup de chances. Le Norvégien a réussi la prouesse d'atteindre deux années de suite la finale de Roland-Garros, à seulement 24 ans. Problème, il a été battu, à chaque fois, par des monstres sacrés du tennis. En 2022, c'est Rafael Nadal qui remportait face à lui son 14ème titre à Paris. L'Espagnol absent cette année, l'actuel quatrième au classement ATP pensait avoir un peu plus de chances, mais c'était sans compter sur Novak Djokovic.

Troisième Roland-Garros pour Djokovic et un record

Novak Djokovic a été sans pitié avec Ruud. Le Serbe s'est défait du Norvégien en trois sets. Un troisième titre à Roland-Garros pour Nole, en sept finales. Mais au-delà du tournoi parisien, le Djoker a tout bonnement marqué l'histoire de son sport. Il est devenu le joueur qui détient le plus de titres du Grand Chelem, avec 23 sacres majeurs.

Roland-Garros : Djokovic hors du commun, elle hallucine https://t.co/7CSfvQZkTl pic.twitter.com/OJwL2V46dx — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

La légende Rod Laver félicite Novak Djokovic