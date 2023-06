Roland-Garros : Nadal et Federer dépassés, Djokovic jubile en public

Baptiste Berkowicz

Il a réalisé ce qu'il semblait être impossible. Novak Djokovic, après sa victoire en finale de Roland-Garros face à Casper Ruud, a détrôné Rafael Nadal au nombre de victoires en Grand Chelem. Retraité, Roger Federer n'est plus dans la course et restera bloqué à 20 titres majeurs. Le Serbe n'a pas caché sa joie à l'idée de pouvoir dépasser ces deux légendes.

Inimaginable ou presque il y encore quinze ans, Novak Djokovic l'a fait. Après sa victoire face à Casper Ruud en finale de Roland-Garros, le Serbe est devenu le joueur avec le plus de victoires en Grand Chelem à son actif avec 23 titres majeurs. Une performance qui a été atteinte en partie grâce à Rafael Nadal et Roger Federer selon le principal intéressé.

Rafa et Roger, deux inspirations pour Djokovic

Le Serbe s’est exprimé en conférence de presse au sujet de la rivalité avec Nadal et Federer : « La vérité, c’est que je me suis toujours comparé à ces gars‐là. Ce sont les deux plus grands rivaux que j’ai eus dans ma carrière. Ils m’ont façonné comme joueur et, d’une certaine manière, ils ont contribué aux succès que j’ai. Il y a eu d’innombrables heures de réflexion, d’analyse, pour savoir comment gagner contre eux à ce niveau‐là. Ces deux gars m’ont beaucoup occupé l’esprit au cours des 15 dernières années. Dans un sens professionnel bien sûr ! (Rires) ».

« Incroyable de savoir que j’ai une longueur d’avance sur eux »