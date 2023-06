Djokovic au sommet, il appelle à sa défaite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sacré vainqueur à Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière et la 23ème fois en Grand Chelem, un nouveau record, Novak Djokovic est plus que jamais le meilleur joueur du monde. Le Serbe semble encore disposé à régner sur le monde du tennis à 36 ans alors que la saison sur gazon est déjà lancée. Justement, certains espèrent un certain relâchement dans les semaines à venir, lui qui vient d'accomplir un sacré exploit.

Depuis dimanche, tout le monde s'affaire autour de la victoire de Novak Djokovic. Pour beaucoup d'observateurs, il a mis un terme au débat concernant le GOAT en décrochant son 23ème titre en Grand Chelem, prenant seul le record pour la première fois. Grand champion, Andy Murray a lui aussi fait quelques déclarations souvent sur le ton de l'humour, comme à son habitude.

Une décompression attendue

Issu de la même génération que Novak Djokovic, Andy Murray a lui aussi connu les joies de victoires en Grand Chelem mais depuis ses problèmes à la hanche, il n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau. Cette année, il a fait le choix de se concentrer sur Wimbledon, lui qui croit encore en ses chances. « Quand il m’a battu en finale de Roland‐Garros (2016), il a perdu sa motivation, alors peut‐être qu’il peut détourner son attention de la balle pour les prochaines semaines jusqu’à Wimbledon ! Mais félicitations à lui, c’est une réussite incroyable » a-t-il commenté.

Roland-Garros : Djokovic surclasse Nadal, il se lâche https://t.co/hNjXtLaFTf pic.twitter.com/ZQsC1AOeq6 — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Un chemin totalement opposé

Novak Djokovic a effectivement connu un certain moment de relâchement dans sa carrière au moment de gagner son premier Roland-Garros. Mais s'il a su revenir à son meilleur, Andy Murray, lui, a emprunté une autre voie ces dernières années. L'Ecossais n'a pas hésité à revenir sur le circuit Challenger, le deuxième échelon, pour refaire surface. Dimanche, en même temps que le Serbe, il gagnait par exemple à Surbiton pour ses débuts sur gazon. « Ma femme m’a dit : ‘Je regarde Novak aux informations, je vois qu’il a gagné à Paris et je suis tellement fière que tu continues à travailler dur dans les Challengers, à travailler comme tu l’as toujours fait’. Cela signifie beaucoup pour moi » a-t-il confié par rapport à son succès moins médiatisé.

Un accomplissement incroyable