Tennis : Alcaraz encore blessé ? Il inquiète !

Favori de Roland-Garros aux côtés de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz n'a pas répondu présent lorsqu'il a fallu se mesurer au Serbe. Leur duel en demi-finale a tourné court en raison des crampes subies par l'Espagnol au bout de deux sets, un problème physique rare à ce niveau. Mais ce n'était pas la seule inquiétude physique si l'on en croit les dernières nouvelles du numéro 2 mondial.

Déchu de sa place de numéro 1 mondial à la suite de la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a subi une énorme déception à Paris. Lancé vers Wimbledon, il a tout de même fait part d'une petite nouvelle le concernant : il était légèrement touché au poignet gauche sur la fin du tournoi. Une inquiétude déjà gommée mardi soir puisqu'il a confirmé sa présence au Queen's la semaine prochaine.

Blessure sans inquiétude

C'est le médecin du joueur espagnol, Juanjo Lopez, qui avait vendu la mèche à propos du poignet gauche d'Alcaraz. Mardi, ce dernier devait donc effectuer des examens pour connaître la gravité de cette gêne physique, sans pour autant que sa participation à Wimbledon ne soit remise en question. Toutefois, sa présence à Londres la semaine prochaine n'était pas assurée. C'est désormais chose faite puisque Carlos Alcaraz a lui même annoncé qu'il s'y rendrait.

Une immense déception

Alors qu'il devait répondre présent lors du plus grand rendez-vous de sa saison pour le moment, Carlos Alcaraz a craqué. Physiquement oui, mais surtout mentalement. C'est lui-même qui l'a avoué en conférence de presse après sa défaite, confiant qu'il avait eu du mal à gérer l'événement émotionnellement. « Il veut retourner à la compétition le plus tôt possible. Il est immunisé contre tout ce qui l’entoure, mais ce n’est pas un robot. Ces pressions ont fait surface au pire moment, quand il était à son meilleur » a confié son médecin, bien au courant que le jeune Espagnol vient de subir une faiblesse.

L'apprentissage du gazon

A 20 ans, Carlos Alcaraz n'a pas eu l'occasion de beaucoup jouer sur gazon. Ses chances à Wimbledon sont forcément beaucoup moins élevées qu'à Roland-Garros par exemple puisqu'il n'a jamais joué sur la surface sur le circuit ATP en dehors du Grand Chelem anglais. L'année dernière, il s'était sorti d'un match piège face à Struff au premier tour avant de tomber en quatre sets face à Jannik Sinner en huitièmes de finale. Une chose est sûre, le trône sera difficile à récupérer en terre presque inconnue...