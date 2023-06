Public, tennis français... Le bilan de Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2023 de Roland-Garros touche à peine à sa fin et il est l'heure de dresser un premier bilan. Durant la quinzaine, le public a vécu de grandes émotions en assistant à des moments d'histoire mais il y a aussi eu plusieurs polémiques concernant l'organisation. Après la 23ème victoire en Grand Chelem de Novak Djokovic, plusieurs personnes ont pris la parole pour revenir sur cette édition.

La semaine de qualifications avait déjà donné le ton avec 50 000 spectateurs venus assister aux matches, un record. Les premières belles histoires françaises ont elles commencé à voir le jour avec un Français et une Française qui ont réussi à intégrer le tableau principal. Si la suite a été plus compliquée, il faut tout de même retenir que l'ambiance était au rendez-vous à chaque fois.

630 000 spectateurs, affluence record

Invitée à s'exprimer pour dresser un premier bilan de l'édition 2023 de Roland-Garros, la directrice du tournoi Amélie Mauresmo a confirmé que le record d'affluence a été battu. Malgré 2000 billets vendus en moins par jour pour laisser ceux qui ont un billet pour les annexes s'installer sur la tribune supérieure du Simonne-Mathieu, c'est plus que l'année précédente avec une meilleure circulation dans l'ensemble du stade.

L'ambiance présente mais public parfois absent

Cette année, le public a énormément fait parler de lui. D'abord pour l'extraordinaire ambiance dont on a l'habitude devant un magnifique spectacle mais aussi pour ses nombreux excès. En effet, on a entendu beaucoup de sifflets la plupart du temps pour aucune raison. De plus, l'organisation a été souvent critiquée car les courts principaux ont été très souvent vides en partie. « Non, on n'est pas parfait. On essaie d’améliorer les choses parce qu’on est dans un pays où les gens prennent énormément de plaisir à se balader dans les allées et à faire le tour. Je dois reconnaître qu’il y a parfois eu des matches exceptionnels où j’ai vibré, et d’autres où il ne s’est pas passé grand-chose. Quand il ne se passe pas grand-chose, on sort de la tribune, on va voir d’autres matchs » a commenté Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis.

Les night sessions difficiles à organiser

Depuis leur implémentation, les night sessions font débat. A Roland-Garros, un seul match a lieu en soirée sur le court Philippe-Chatrier, contrairement aux autres Grands Chelems. Surtout, le tennis féminin se retrouve un peu lésé puisqu'une seule rencontre du simple dames a été programmée en soirée, même si Amélie Mauresmo a confié que beaucoup de joueuses faisaient la demande de ne pas jouer en soirée. De même, ces sessions sont à l'étude mais a priori, le nombre de rencontres n'est pas près de changer...