Il s'enflamme pour Djokovic, Nadal et Federer snobés

Alexis Brunet

Il y a des tournois qui appartiennent un peu plus que d'autres à des joueurs. Novak Djokovic est très lié à Wimbledon. Le Serbe a gagné sept éditions du Grand Chelem anglais et il a même remporté les quatre dernières. Pour Patrick Mouratoglou, battre le natif de Belgrade en finale à Wimbledon est même le plus grand aboutissement tennistique. Le coach français met cela au-dessus d'une victoire face à Rafael Nadal à Roland-Garros.

Novak Djokovic est en pleine forme en ce début d'été. Le Serbe vient de gagner le 11 juin dernier Roland-Garros. C'est la troisième fois de sa carrière qu'il s'impose à Paris. Grâce à cette victoire, il est devenu le joueur de tennis le plus titré de l'histoire, en Grand Chelem. Le Djoker arrive donc très confiant pour son prochain tournoi, Wimbledon.

Djokovic ultra-favori à Wimbledon

À Wimbledon, Novak Djokovic sera l'homme à abattre. Le Serbe est le grandissime favori de cette édition 2023. Il est devenu au fur et à mesure un spécialiste du gazon londonien. De plus, il est actuellement le numéro 1 mondial à l'ATP, devant Carlos Alcaraz. L'Espagnol participera aussi au Grand Chelem anglais, mais il a beaucoup plus de mal sur herbe que le natif de Belgrade. Bien qu'il soit revanchard de sa défaite à Roland-Garros, cela pourrait ne pas suffire s'il venait à croiser à nouveau la route du Djoker.

Un exploit de battre Djokovic à Wimbledon