Federer surpasse Djokovic, il se lâche

Alexis Brunet

Novak Djokovic est animé par un objectif après sa victoire à Roland-Garros, réaliser le Grand Chelem calendaire. Le Serbe doit gagner Wimbledon s'il veut croire encore un peu plus à cet exploit. Il est d'ailleurs le favori du tournoi anglais. Mais pour Lorenzo Musetti, le plus fort de l'histoire sur gazon restera toujours Roger Federer.

Novak Djokovic est avide de titres et de records. Avec sa victoire en finale de Roland-Garros le 11 juin, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, avec 23 couronnes. Mais le Serbe ne compte pas s'arrêter là. Il aura l'occasion dès le 3 juillet d'améliorer son record, avec le tournoi de Wimbledon.

Djokovic est favori à Wimbledon

Pour le tournoi anglais, Djokovic est favori. Il faut dire qu'il a gagné les quatre dernières éditions du Grand Chelem britannique. Bien plus à l'aise sur gazon que sur terre battue, il sera difficile à battre cette année. Un adversaire comme Carlos Alcaraz paraît beaucoup plus désavantagé sur une telle surface, lui qui est spécialiste de l'ocre rouge. Mais le principal adversaire du Djoker pourrait être lui-même. S'il se focalise trop sur son objectif de Grand Chelem calendaire, il pourrait alors déjouer, et voir la victoire finale lui échapper.

Djokovic : Alcaraz annonce la couleur pour sa vengeance après Roland-Garros https://t.co/cxgwUFcXjO pic.twitter.com/i0E5GEzWKc — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Pour Musetti, le GOAT du gazon c'est Federer