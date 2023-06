Tennis : Djokovic imbattable, ils n'ont aucune chance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sur le toit du monde depuis sa victoire à Roland-Garros, devenant ainsi le premier homme à compter 23 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic a prouvé à tout le monde qu'il est bien le plus grand joueur. Le Serbe, pas forcément en grande forme avant le Majeur parisien, a résisté à tout pour s'offrir un nouveau titre et il peut prétendre à gagner encore et encore cette année voire dans les années suivantes. José Luis Clerc, ancien joueur argentin des années 80, a fait un constat intéressant.

En faisant craquer psychologiquement et physiquement Carlos Alcaraz, certainement son principal rival pour le titre à Roland-Garros, Novak Djokovic s'est ouvert la voie vers un nouveau succès. Parfois en difficulté comme pour faire chauffer la machine, le Serbe est souvent inarrêtable et pour le battre, il faut réaliser un sacré exploit.

Une charge mentale trop importante

Si Carlos Alcaraz a explosé, ce n'est pas un hasard. Novak Djokovic applique de toute façon une pression importante sur son adversaire même lorsqu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Mais s'il reprend l'avantage, c'est terminé. « C’est un joueur très dangereux, capable de se réinventer à tout moment. Il peut vous donner une chance, comme cela s’est produit dans le premier set de la finale de Roland Garros contre Casper Ruud, mais ensuite il a repris le break, dans le tie‐break il l’a fait exploser et n’a jamais lâché le match » a confié José Luis Clerc pour le quotidien argentin La Nacion .

Un exploit sans nom

Battre Novak Djokovic est déjà un exploit. Mais le battre en Grand Chelem, c'est encore au-dessus tellement l'opération est difficile. Grâce au format des matches en 3 sets gagnants, le Serbe peut prendre le temps de se remettre dedans même quand ça ne va pas. « C’est très difficile de dominer Djokovic dans un tournoi du Grand Chelem parce qu’il faut jouer parfaitement pour remporter trois sets. Parfois, il baisse un peu de régime, puis il se reprend, et les points les plus importants sont ceux qu’il joue le mieux » poursuit l'ancien numéro 4 mondial.

La quasi-perfection

Depuis le début de l'année 2020, Novak Djokovic est encore plus difficile à battre en Grand Chelem. Malgré l'âge, il parvient tout de même à dominer ses adversaires, à tel point que sur la période seuls Rafael Nadal (deux fois) et Daniil Medvedev ont réussi l'exploit de le battre si l'on exclut sa disqualification à l'US Open en 2020. En effet, il a buté deux fois sur son rival à Roland-Garros et a craqué en finale de l'US Open face au Russe en 2021, mangé par la pression de l'événement.