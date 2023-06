Après Roland-Garros, Alcaraz envoie un énorme coup de pression à Djokovic

Alexis Brunet

Lors du dernier Roland-Garros, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se sont affrontés en demi-finale. Une rencontre qui a tourné à l'avantage du Serbe, qui a profité des crampes de son jeune adversaire. Mais ce match a permis à l'Espagnol d'apprendre certaines choses. Et il l'assure, la prochaine fois qu'ils se retrouveront, cela sera très différent.

Avec l'absence de Rafael Nadal à Roland-Garros, Novak Djokovic faisait partie des favoris. Le Serbe déjà doublement titré à Paris, rêvait d'une troisième couronne du côté de la Porte d'Auteuil. Le rêve est devenu réalité, puisque le Djoker a battu en trois sets Casper Ruud en finale le 11 juin dernier. Mais tout aurait pu basculer au tour précédent, sans la blessure de Carlos Alcaraz.

« La prochaine fois, ce sera différent »

Lors du troisième set face à Djokovic, Carlos Alcaraz a été pris de crampes. Celles-ci l'ont empêché de donner la pleine mesure de son talent, et il n'a donc pas réussi à rivaliser face au Serbe. Mais l'Espagnol l'a affirmé lors d'un entretien à AS , en marge du tournoi du Queen's sur gazon, il a beaucoup appris de ce match. « Le plus difficile sur le gazon, c’est de bien se déplacer. Il faut être plus prudent que sur les autres surfaces. Ce que je trouve plus confortable, c’est d’aller au filet, de jouer de manière agressive, j’aime ce style. J’ai beaucoup pensé au match contre Novak (Djokovic) en essayant d’en tirer les points positifs et d’apprendre. La prochaine fois, ce sera différent. Je gérerai mieux la pression et les nerfs. J’ai beaucoup appris de ce match. »

Un nouvel affrontement à Wimbledon ?

Il se pourrait bien que la prochaine rencontre entre les deux hommes arrive très rapidement. Les deux joueurs participent au tournoi de Wimbledon qui aura lieu du 3 juillet au 16 juillet. Alcaraz s'entraîne pour le Grand Chelem anglais lors du tournoi du Queen's justement. Djokovic sera aligné aussi, et il vise tout simplement le titre final. Le Serbe a gagné les quatre dernières éditions. En revanche, cela sera plus compliqué pour l'Espagnol qui n'est pas un spécialiste du gazon.