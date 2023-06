Djokovic : Alcaraz annonce la couleur pour sa vengeance après Roland-Garros

Thibault Morlain

Roland-Garros à peine terminé, place maintenant à la saison sur herbe avec Wimbledon en ligne de mire. Bien évidemment, on surveillera à nouveau le duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Sur cette surface, l'Espagnol a-t-il une chance de battre le Serbe ? En marge du tournoi du Queen's, Alcaraz a répondu à la question.

A Roland-Garros, on attendait beaucoup du choc entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Ça a finalement tourné en faveur du Serbe, qui a notamment profité que l'Espagnol était miné par les crampes pour s'imposer. Mais place donc maintenant à la saison sur herbe et à Wimbledon. L'occasion pour Alcaraz de prendre sa revanche sur Djokovic ? Plus à l'aise sur terre battue que sur le gazon, l'Espagnol sait d'ores et déjà qu'il aura du mal à se défaire du numéro 1 mondial s'il est face à lui.

« Moins de chances de le faire que sur les autres surfaces »

Rapporté par Eurosport , Carlos Alcaraz s'est donc confié sur ses chances face à Novak Djokovic sur herbe. Il a alors expliqué : « Djokovic, à l'image de Federer, est l'un des meilleurs joueurs de l'Histoire sur gazon. Donc, ça va être compliqué. Kyrgios a déjà joué une finale à Wimbledon et son jeu convient très bien au gazon aussi. Je ne dis pas que je ne suis pas capable d'y battre Djokovic, mais je pense que j'ai moins de chances de le faire que sur les autres surfaces. Et je pense que Kyrgios est celui qui est le plus apte à le faire que quiconque ».

« Je n'ai pas beaucoup d'expérience »