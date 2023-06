Un crack veut imiter Nadal, Djokovic et Federer, l’annonce surréaliste

Pierrick Levallet

Pendant de très longues années, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont dominé le tennis mondial. Le Serbe, l'Espagnol et le Suisse sont les trois seuls joueurs de l'histoire à avoir remporté plus de 20 titres du Grand Chelem au cours de leur carrière. Holger Rune est d'ailleurs bluffé par cela, même s'il a avoué qu'il allait essayer de les imiter.

Vainqueur du dernier Roland-Garros, Novak Djokovic est entré un peu plus dans l’histoire. Avec 23 titres du Grand Chelem dans son palmarès, le Serbe a surclassé Rafael Nadal. Nole continue de dominer le monde du tennis. Il fut un temps, le joueur de 36 ans était au coude à coude avec l’Espagnol et Roger Federer dans la course au nombre de sacres en Grand Chelem. Formant le Big 3 , Novak Djokovic, Rafael Nadal et le Suisse n’ont laissé aucune chance aux autres pendant plus d’une décennie. Holger Rune est d’ailleurs bluffé par les trois légendes du tennis.

«Ces trois joueurs sont les meilleurs de l’histoire»

« Remporter 20 titres du Grand Chelem ? Je ne pense pas que ce soit impossible, mais seuls trois hommes ont réussi à le faire... C’est tout simplement incroyable, ces trois joueurs sont les meilleurs de l’histoire. Beaucoup ont gagné un, deux ou trois tournois du Grand Chelem, mais en gagner autant est complètement fou, c’est extraordinaire » a d’abord affirmé Holger Rune dans des propos rapportés par AS et We Love Tennis .

«Nous sommes plusieurs à vouloir essayer»