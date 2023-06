Roland-Garros : Djokovic éteint Federer et Nadal, il hallucine

Baptiste Berkowicz

Le 11 juin dernier, Novak Djokovic était sacré pour la troisième fois à Roland-Garros mais il a surtout décroché son 23ème Grand Chelem de sa carrière. Un record, alors que ses éternels rivaux Roger Federer et Rafael Nadal sont respectivement à 20 et 22 quinzaines victorieuses. Une performance hors du commun du Serbe qui lui vaut un certain nombre de louanges, à commencer par celles d'Andy Murray.

Novak Djokovic est entré encore un peu plus dans le Panthéon du tennis. En soulevant son 23ème trophée en Grand Chelem, le Serbe repousse les limites de l'imaginable dans une période où il aura dû faire face aux autres membres du fameux Big 4, composé de Federer, Nadal, Murray et lui-même. Le Britannique lui a d'ailleurs rendu hommage dans un entretien accordé à L'Express .

Une performance qui force l'admiration

La longévité et la régularité au plus haut niveau de Novak Djokovic ne laisse pas insensible ses pairs. Andy Murray, dans une récente interview accordée à L'Express , déclare : « Je sais à quel point il est difficile de gagner un tournoi du Grand Chelem, alors pour ces gars-là (Djokovic, Nadal et Federer), en gagner 23, 22 et 20, c'est ridicule . », avant d'ajouter plein d'admiration : « Parfois, je les regarde jouer et je me dis : 'Wow, je n'arrive pas à croire que j'avais l'habitude de rivaliser avec eux dans les plus grands matchs des plus grands tournois'. »

Wimbledon pour creuser l'écart ?

Le peu de blessure et de coup de moins bien de Novak Diokovic permettent au Serbe d'envisager de performer encore de nombreuses années au haut niveau. A l'approche de Wimbledon, le récent vainqueur de Roland-Garros pourrait bien soulever un trophée qui lui a déjà remporté à sept reprises depuis le début de sa carrière.