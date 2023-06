Nadal - Djokovic - Federer : Il a choisi « le plus grand »

Baptiste Berkowicz

Auréolé de son troisième sacre à Paris mais surtout de son 23ème titre en Grand Chelem, Novak Djokovic est devenu le premier joueur de l'Histoire du tennis à atteindre ce cap. Une performance que salue Patrick McEnroe, frère de John, et qui vient, selon lui, mettre fin au débat sur le plus grand joueur de l'Histoire de la balle jaune.

Sa victoire en finale de l'édition 2023 de Roland-Garros est l'objet d'un tournant historique pour Novak Djokovic. C'est la 23ème fois que le Serbe soulève le trophée final d'une quinzaine de Grand Chelem. Il dépasse ses rivaux éternels Rafael Nadal et Roger Federer.

GOAT incontestable ?

L’ancien joueur ATP Patrick McEnroe, et frère de la légende John McEnroe, a placé le joueur serbe comme le meilleur joueur de tous les temps, lors de son Podcast The Holding Court. « Maintenant qu’il a 23 titres du Grand Chelem, ce n’est pas tout pour moi. Il en a 23, Rafael Nadal c’est 22 et 20 pour Roger Federer. C’est une question de longévité, de surfaces, il en a au moins trois dans tous les tournois majeurs, dont son troisième à Roland‐Garros. C’est son palmarès contre ces deux autres grands joueurs. Vous savez, il les a battus plus qu’ils ne l’ont battu. Pour le battre, il faut être à son meilleur niveau. Il ne joue jamais un mauvais match dans les moments importants. »

