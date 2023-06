Roland-Garros : Djokovic exécrable, il promet des révélations

Alexis Brunet

Novak Djokovic s'est emparé d'un nouveau record en s'imposant face à Casper Ruud en finale de Roland-Garros le dimanche 11 juin. Il est devenu le joueur ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem, avec 23 titres. Une performance qui ne laisse rien au hasard. Le Serbe est toujours pleinement concentré, même avec ses proches. Ce qui peut parfois peser sur ces derniers. Le Djoker s'est exprimé sur le sujet, et il a même promis de futures révélations.

Dimanche 11 juin, à l'issue de sa finale remportée à Roland-Garros face à Casper Ruud, Novak Djokovic a longuement célébré sa victoire sur le court Philippe-Chatrier. Il était notamment entouré de sa femme Jelena, et de ses deux enfants Tara et Stefan.

Djokovic peut être exécrable avec ses proches

Les proches de Novak Djokovic doivent en tout cas être bien contents que cette quinzaine parisienne se termine. Il faut dire que le Serbe peut parfois être très strict avec son clan, et cela peut être dur à gérer. Le Djoker est d'ailleurs revenu sur ce sujet en conférence de presse. Il a déclaré qu'il expliquera peut-être l'envers du décor dans un livre, d'après des propos repris par We Love Tennis . « Peut‐être que nous entrerons dans les détails dans un livre, le mien ou celui de Goran. Je suis extrêmement fatigué pendant les tournois du Grand Chelem, je peux être très difficile à vivre – mon équipe le sait, ma femme le sait, mes parents le savent. Ils savent tous qu’ils doivent parfois s’écarter de mon chemin, je dégage cette énergie qui dit : ‘je veux avoir du temps pour moi’. Je suis nerveux sur le terrain et exigeant en dehors du terrain. Je me connais bien et je sais ce qu’il faut faire pour gagner l’un de ces trophées, alors j’attends des autres qu’ils donnent le maximum de leurs capacités, qu’ils restent concentrés sur cette mission. C’est pourquoi ce n’est pas facile. Si c’était facile, tout le monde le ferait. »

Djokovic nouveau numéro 1 mondial

Mais les proches de Novak Djokovic peuvent se dire que l'attitude du Serbe à bien servi à quelque chose. En plus d'avoir gagné un troisième Roland-Garros, et d'être le recordman du nombre de Grand Chelem gagnés, le Djoker est aussi redevenu numéro 1 mondial. Il prend la place de Carlos Alcaraz qui passe deuxième.