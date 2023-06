Roland-Garros : Messi, Jordan… La sortie tonitruante du clan Djokovic

Baptiste Berkowicz

Auréolé de son troisième titre à Paris mais surtout de son 23ème titre du Grand Chelem, Novak Djokovic est en plein rêve, devenant le joueur avec le plus de titres majeurs, devant Roger Federer et Rafael Nadal bloqués respectivement à 20 et 22. Une performance qui dépasse même le cadre du tennis selon son compatriote Janko Tipsarevic, qui le compare à Michael Jordan ou encore Lionel Messi.

Cela devient une habitude ou presque. Novak Djokovic a achevé une quinzaine de Grand Chelem en soulevant le trophée final. Une tradition prise par le Serbe depuis quinze ans maintenant. Cette régularité au plus haut niveau pourrait être déterminante à l'heure du débat sur sa place dans l'Histoire du tennis.

Roland-Garros : Djokovic au sommet, il remet tout en question pour le GOAT https://t.co/0cjoIezS1H pic.twitter.com/LphAau9puY — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Au sommet de l'Histoire du tennis

Avec sa victoire en finale du tournoi porte d'Auteuil face à Casper Ruud, le Serbe dépasse les 22 titres du Grand Chelem de Rafael Nadal et atteint la barre des 23, tout en étant le recordman sur les Masters 1000 remportés ou encore le total de semaines passées en tant que numéro 1 mondial. En ce sens, la plupart des observateurs s’accordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de l’histoire du tennis. Son ami et compatriote Janko Tipsarevic a poussé le débat un peu plus loin dans des propos accordés à L’EQUIPE .

L'égal de Messi, Jordan et Brady ?