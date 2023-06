Tennis : Alcaraz de retour, il veut faire mal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir quitté la scène de Roland-Garros sur une immense déception lors des demi-finales, Carlos Alcaraz aborde cette semaine sa saison sur gazon. A seulement 20 ans, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de se familiariser avec la surface et aura un beau défi pour son premier tournoi sur herbe hors Wimbledon. A son arrivée au Queen's, il a commenté sur les exigences liées à la surface et sur son physique.

A Roland-Garros, Carlos Alcaraz a subi un énorme coup dur tant sur le plan mental que sur le plan physique. Les crampes liées à la tension dont il faisait preuve ne sont pas un hasard mais il a exposé une grande faiblesse. Interrogé avant son entrée en lice face à Arthur Fils ce mardi, l'Espagnol affichait un meilleur état d'esprit.

Le gazon, adaptation difficile

Alors qu'il disputera seulement son premier tournoi sur gazon en dehors de Wimbledon, Carlos Alcaraz va devoir passer quelques tests. Le tableau de cet ATP 500 est souvent très relevé et l'édition 2023 n'y manque pas. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer sur gazon, la tâche sera compliquée. « Le plus difficile est de bien se déplacer sur le gazon. Il faut être plus prudent que sur les autres surfaces, donc pour moi, c'est le déplacement sur le gazon qui est le plus difficile. La chose la plus confortable est d'aller au filet et de jouer agressivement tout le temps. Pour moi, c'est similaire aux autres surfaces avec mon style » a-t-il lâche, sûr de sa force.



Pas d'inquiétude physique

S'il a tout de même passé quelques examens pour son poignet droit la semaine dernière, Carlos Alcaraz assure qu'il est bien en forme pour les prochaines semaines. « Je sais que je suis à un bon niveau physique. Certains pensent que ce qui m'est arrivé contre Djokovic était une blessure, mais ce n'était pas le cas, c'était juste des crampes, quelque chose de très normal pour les joueurs de tennis. Deux jours plus tard, j'étais parfait. La saison dernière, j'ai eu plus de blessures que d'autres fois, mais nous faisons du bon travail physiquement » assure-t-il avant son entrée en lice. La réponse sera bientôt connue.

Gagner le titre, un exploit ?

Peut-on vraiment parler d'exploit si Carlos Alcaraz parvenait à remporter le Queen's cette année ? Le jeune Espagnol a tellement vite progressé que cela ne devrait même pas surprendre. Mais après ce qui lui est arrivé à Roland-Garros, c'est comme si un lien de confiance s'était brisé. A lui de prouver qu'il peut être un sérieux prétendant pour le titre à Wimbledon.