Tennis : Le Queen's, un tournoi historique qui sourit aux Français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, le tournoi du Queen's prend place pour une 120ème édition. Considéré comme le tournoi le plus prestigieux sur gazon après Wimbledon, les meilleurs joueurs du monde ont souvent fait étape dans la capitale britannique. Organisé la même semaine que Halle, cet ATP 500 mériterait même de passer à la catégorie supérieure puisque le gazon n'en accueille pas. D'ailleurs, ces dernières décennies, la France a parfois connu de bons résultats sur herbe, comme au Queen's.

Assurément l'un des plus vieux tournois de tennis, le Queen's prend toujours place dans le calendrier en 2023. Autrefois seulement classé parmi les ATP 250, son statut a évolué une première fois en 2015 mais beaucoup de légendes du tennis ont réussi à inscrire leur nom au palmarès. Par exemple, l'édition 2008 a vu éclater une finale Nadal-Djokovic. Andy Murray, lui, a créé un petit empire avec 5 victoires et Boris Becker, John McEnroe, Lleyton Hewitt et Andy Roddick ont tous gagné 4 fois aussi. Si la France n'a jamais réussi à gagner ce tournoi, plusieurs joueurs ont laissé leur empreinte.

Mahut à un point

Véritable spécialiste du gazon au regard de ses résultats à Wimbledon et évidemment son match historique face à John Isner en 2010, le plus long de l'histoire, Nicolas Mahut a bien failli s'adjuger le Queen's en 2007. Auteur d'un parcours incroyable et en s'appuyant sur son service, il élimine Jonas Bjorkman, Ivan Ljubicic et surtout Rafael Nadal en quarts de finale, lui infligeant même un 7/0 dans un tie-break. Après avoir battu Arnaud Clément lors des demi-finales, il passe tout proche de battre Andy Roddick en finale, qui a sauvé une balle de match.

La France contre les "Andy"

Andy Roddick et Andy Murray ont tous les deux été numéros 1 mondiaux et ont remporté au moins un Grand Chelem. Forcément, ce sont des adversaires coriaces et ils ont fait beaucoup de mal à nos Français au Queen's. Avant sa victoire sur Mahut en 2007, l'Américain avait déjà triomphé de Sébastian Grosjean deux années d'affilée en 2003 et en 2004. Andy Murray, lui, a eu plus de mal à contenir Jo-Wilfried Tsonga en 2011. Ce dernier avait d'ailleurs battu Rafael Nadal sur son parcours.

Gilles Simon, dernière finale

Si d'autres Français ont parfois connu de beaux parcours au Queen's, le dernier à avoir réussi à atteindre la finale est Gilles Simon en 2019. Dans une finale entre vieux briscards, il était passé tout proche de gagner peut-être le plus grand titre de sa carrière à 34 ans. En éliminant Kevin Anderson, Nicolas Mahut au tie-break du troisième puis Daniil Medvedev, on le pensait capable de battre Feliciano Lopez en finale, 37 ans. Mais c'est bien l'invité espagnol qui a triomphé au tie-break du troisième set. En 2023, la tâche sera compliquée pour Adrian Mannarino, le qualifié Arthur Fils et Ugo Humbert, seuls représentants tricolores engagés.