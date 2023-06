Djokovic surpasse Nadal, il fait une prédiction inquiétante

Alexis Brunet

Novak Djokovic est devenu il y a quelques jours le joueur de tennis ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem. Le Serbe a 23 majeurs à son actif. Maintenant, le prochain défi de Nole sera sans doute d'aller chercher le Grand Chelem calendaire. Pour Javier Frana, le plus grand adversaire du numéro 1 mondial sera alors lui-même.

Tous les fans de tennis ont leur avis sur la question du GOAT. Trois camps s'affrontent. Les fanatiques de Rafael Nadal, les amoureux du maestro Roger Federer, et les fervents supporters de Novak Djokovic. Il est difficile de mettre tout le monde d'accord, mais un argument peut faire mouche, le palmarès. Et à ce petit jeu-là, c'est le Serbe qui gagne. Le Djoker est depuis sa victoire à Roland-Garros, le joueur le plus titré de l'histoire du tennis en Grand Chelem. Avec 23 titres majeurs, il est devant les 22 de l'Espagnol, et les 20 du Suisse.

Le Grand Chelem calendaire, prochain objectif de Djokovic

Si ce record ne suffit pas à certains, Djokovic pourrait aller rapidement en chercher un autre, afin de mettre vraiment fin à tout débat. Le Serbe a la possibilité de réaliser le Grand Chelem calendaire. C'est-à-dire, gagner tous les tournois du Grand Chelem, la même année. Le dernier à l'avoir réussi, c'était Rod Laver en 1969. Le numéro 1 mondial actuel a déjà remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros pour l'instant. Il ne lui manque donc plus que Wimbledon et l'US Open. Le tournoi anglais démarre le 3 juillet, et le Djoker est favori. S'il l'emporte, il ne lui restera plus que le dernier majeur. Pour Javier Frana, ancien 30ème mondial, à ce moment-là, Djokovic devra jouer contre lui-même. C'est ce qu'a déclaré l'Argentin au quotidien La Nacion . « Si Novak Djokovic gagne ce Wimbledon, il devra ensuite jouer contre lui‐même à l’US Open. Il faudra voir si cela ne se passe pas comme avec Serena Williams, qui a atteint 23 titres et n’a pas pu venir à bout des 24 de Margaret Court. Nole sait déjà qu’il est supérieur à tout le monde, mais maintenant le défi est différent. On parle de gars très spéciaux. »

Roland-Garros : Djokovic déroule, Alcaraz se fait détruire https://t.co/GVbQylLkuJ pic.twitter.com/tqckUZI2M7 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Un affrontement possible avec Alcaraz à Wimbledon

Djokovic est grandissime favori du prochain Wimbledon. Le Serbe a gagné les quatre dernières éditions, et il est très à l'aise sur gazon. Mais il devra se méfier, car il est possible qu'il retrouve sur sa route Carlos Alcaraz. L'Espagnol a même déclaré qu'il avait appris de son dernier affrontement face au Djoker, et que lors de leur prochaine rencontre, il serait beaucoup mieux préparé.