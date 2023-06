Il annonce le retour de Rafael Nadal

Alexis Brunet

Roland-Garros s'est terminé le 11 juin dernier. Une édition qui a été marquée par l'absence de Rafael Nadal. L'Espagnol a dû renoncer au tournoi parisien à cause d'une sérieuse blessure. Mais il se pourrait bien qu'il soit de retour bientôt. David Ferrer, le capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis, a indiqué que le natif de Manacor pourrait faire son retour à l'occasion des phases finales de la compétition, en novembre.

Novak Djokovic s'est adjugé dimanche dernier un troisième Roland-Garros, en venant à bout de Casper Ruud en finale. Personne ne peut savoir quel aurait été le résultat si le Serbe avait rencontré le maître des lieux, Rafael Nadal. En effet, l'Espagnol n'était pas présent cette année du côté de la Porte d'Auteuil, ce qui est une première depuis 2004.

Nadal vise une dernière année sur le circuit

Si Rafael Nadal n'a pas pu s'aligner à Roland-Garros, c'est qu'il en a été forcé. L'Espagnol, peu épargné par les blessures ces derniers mois, n'a pas réussi à revenir à temps pour disputer le tournoi parisien. Le taureau de Manacor est même passé par la case opération dernièrement. Une décision prise pour pouvoir disputer une probable dernière saison sur le circuit, l'année prochaine. Cela sera l'occasion pour le joueur, titré titré aux Internationaux de France, d'essayer de battre le record du plus grand nombre de victoire en Grand Chelem de Novak Djokovic.

Djokovic au sommet, il peut remercier Nadal et Federer https://t.co/E2fYBrMkmx pic.twitter.com/pwO273YI9M — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Nadal pourrait revenir en novembre pour la Coupe Davis