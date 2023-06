Nadal, Federer... Il annonce une catastrophe pour Djokovic

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a marqué l'histoire du tennis mondial en devenant le joueur avec le plus de titres en Grand Chelem. Le Serbe en est à 23, étant ainsi passé devant Rafael Nadal (22). Pourtant, selon Ilie Nastase, ancien joueur de tennis professionnel roumain, le Djoker sera vite oublié comme les autres qui lui ont précédé.

Le débat sur le GOAT est revenu sur la table une nouvelle fois à l'issue du tournoi de Roland-Garros. Il faut dire qu'avec son troisième sacre à Paris, Novak Djokovic a de sacrés arguments à faire valoir. Il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Un record qui le place donc devant Rafael Nadal et Roger Federer.

«Djokovic sera oublié comme les autres»

Pourtant, selon certains, ces exploits ne servent pas à grand-chose. D'après Ilie Nastase, vainqueur de Roland-Garros en 1973, Novak Djokovic sera oublié, comme les autres avant lui. C'est ce qu'il a affirmé au média roumain Grazetei Sporturilor . « N’oublions pas ceux qui l’ont précédé, Borg, Rod Laver, qui a réalisé deux fois le Grand Chelem, Sampras. Ou d’autres que nous avons oubliés. Agassi, par exemple. Et d’autres encore. Les enfants et même les plus âgés ne regardent que les champions d’aujourd’hui. Je suppose que c’est la même chose pour le football. Pelé était apprécié en son temps, Cruyff était apprécié en son temps, Maradona aussi, maintenant c’est Messi, n’est‐ce pas ? Je peux comparer, je les ai tous vus et j’ai joué avec beaucoup d’entre eux, mais je ne pense pas qu’ils fassent le travail, je pense que ce sont plutôt les médias et les sponsors qui entretiennent cette histoire de Grand Chelem. Et alors ? Djokovic avec ses 23 titres du Grand Chelem sera aussi oublié comme les autres l’ont été ! On peut s’asseoir et regarder les records quand on ouvre le journal ou le magazine sportif, mais on ne peut pas oublier Nadal, on ne peut pas ! Pareil pour Federer, même s’ils prennent leur retraite. Le tour de Djokovic viendra aussi, non ? »

Novak Djokovic vise le titre à Wimbledon

Après Roland-Garros, le prochain objectif de Novak Djokovic sera Wimbledon. Le Serbe très à l'aise sur gazon visera la victoire finale. Une étape qui le rapprochera un peu plus du fameux Grand Chelem calendaire. S'il l'emporte, il ne lui manquera plus que l'US Open.