Après Roland-Garros, Djokovic vide son sac

Il y a sept jours, Novak Djokovic soulevait son 23ème trophée en Grand Chelem. Vainqueur de Roland-Garros, le numéro un mondial a publié un long message sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans, mais aussi sa famille. Le joueur serbe compte poursuivre sur sa lancée et mettre la main sur un nouveau titre, à Wimbledon.

Quant Rafael Nadal n'est pas là, Novak Djokovic danse. Le Serbe a profité de l'absence de l'Espagnol pour remporter Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière. En finale, le nouveau numéro un mondial est venu à bout de Casper Ruud (7/6 6/3 7/5) et mis la main sur son 23ème titre du Grand Chelem. Sept jours après son sacre, Djokovic a publié un long message sur Instagram pour remercier ses fans, mais aussi sa famille.

Roland-Garros : Djokovic déroule, Alcaraz se fait détruire https://t.co/GVbQylLkuJ pic.twitter.com/tqckUZI2M7 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Djokovic remercie les fans et sa famille sur les réseaux sociaux

« Il y a 7 jours, j’ai passé un moment merveilleux avec mon équipe et ma famille à l’occasion de mon 23e titre du Grand Chelem. Ce fut une bataille acharnée pendant plusieurs semaines, mais la victoire est plus douce quand vous savez que vous avez laissé tout ce qui était possible sur le court. Je suis reconnaissant pour tout le soutien avant tout de #nolefam. Vous êtes les meilleurs fans que l’on puisse souhaiter. Merci de m’avoir soutenu quand peu de gens le feraient. Sachez que je l’apprécie vraiment. Je remercie également ma famille, mon équipe, mes amis, tous ceux qui ont aidé et contribué à créer plus d’histoire dans le tennis. Je suis seul sur le court mais jamais seul dans le voyage. J’apprécie et reconnais profondément l’importance des personnes les plus proches dans ma vie et leur énorme tolérance, patience et amour pendant toutes ces années de carrière professionnelle » peut-on lire sur le compte Instagram . Alors qu'il entre dans la dernière phase de sa carrière, Djokovic mesure le chemin parcouru depuis ses débuts en Serbie.

« Je poursuis ce voyage qui m’a tant apporté »