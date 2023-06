Humilié par Djokovic, Alcaraz sait comment se venger

Alexis Brunet

En demi-finale de Roland-Garros cette année, Carlos Alcaraz s'est fait éliminer par Novak Djokovic. L'Espagnol n'a tout de même pas démérité, en jouant une partie du match en étant blessé. Il aura peut-être l'occasion de se venger lors de Wimbledon. Pour ce faire, il devra s'inspirer des plus forts sur gazon, à commencer par le Serbe.

Pour beaucoup, en l'absence de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz était le favori pour gagner Roland-Garros. L'Espagnol arrivait en spécialiste de la terre battue, numéro 1 mondial à l'ATP, et plein d'envie. Il a malheureusement rencontré un vieux briscard sur sa route, en la personne de Novak Djokovic. Le Serbe a éliminé le Murcien en demi-finale, avant de remporter le tournoi parisien le 11 juin dernier.

Alcaraz sait comment se venger de Djokovic

Carlos Alcaraz voudra se venger de celui qui l'a empêché de disputer sa première finale à Paris. Et l'Espagnol sait comment faire. Il doit s'inspirer justement de Novak Djokovic, comme il l'a affirmé, dans des propos relayés par We Love Tennis . « J’ai toujours dit que sur le gazon, il fallait bien se déplacer, et que c’est de là que vient tout le reste. J’aime regarder des vidéos de Federer et de Murray, qui sont les joueurs qui se déplacent le mieux sur le gazon. Je ne parle pas de Djokovic, parce qu’il glisse comme si c’était de la terre battue et ce ne sera pas mon cas. Il faut regarder comment ils se déplacent et essayer de les imiter. »

Alcaraz dégoûté par Djokovic, il fait encore un terrible aveu https://t.co/W6PhHDDFE4 pic.twitter.com/nH7k9vdZep — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Alcaraz n'est pas favori à Wimbledon

Carlos Alcaraz le sait, il n'est pas le plus à l'aise sur gazon, sa surface de prédilection étant la terre battue. Au contraire, Novak Djokovic excelle sur herbe. Pour preuve, il a remporté les quatre dernières éditions du tournoi anglais. S'il gagne cette année, le Serbe égalera Roger Federer au nombre de titres obtenus à Wimbledon, avec huit couronnes.