Tennis : La Laver Cup accueille Ruud, plus que 4 places

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il a pris sa retraite lors de la Laver Cup, sa compétition créée en 2017, à l'occasion de la dernière édition, Roger Federer va évidemment continuer à faire vivre cet événement. La sixième édition aura donc lieu du 22 au 24 septembre prochain à Vancouver et le casting se complète petit à petit. Mais pour la première fois, la compétition pourrait se disputer sans aucun membre du Big 3...

Compétition créée par Roger Federer et son équipe en 2017, la Laver Cup est un événement important pour les joueurs qui ont la chance de s'y rendre. En effet, l'ATP comptabilise même officiellement les résultats dans sa base de données alors que c'est censé être une exhibition. Forfait pour la saison sur gazon avant Wimbledon, Casper Ruud vient d'annoncer sa participation, lui qui vient de disputer sa troisième finale en Grand Chelem.

Encore 4 places disponibles

Avec l'arrivée de Casper Ruud parmi les rangs de la Team Europe, il ne reste donc que 4 tickets à distribuer. Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Holger Rune faisaient déjà partie de l'aventure pour l'équipe de Björn Borg. Chez la Team World, on attend encore les deux derniers noms mais on sait déjà que Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Frances Tiafoe et Nick Kyrgios participeront également.

Tennis : La France lancée vers les qualifications à Wimbledon ! https://t.co/tQnCN9E6Ea pic.twitter.com/ZxOQa8Pywz — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Pas de Big 3, c'est inédit

Roger Federer ayant déjà pris sa retraite, Rafael Nadal ayant déjà annoncé qu'il ne reprendrait pas la compétition avant la fin de l'année, la Laver Cup pourrait se retrouver sans aucun membre du Big 3 lors de l'édition 2023. Ce serait une grande première puisqu'il y a toujours eu au moins l'un des trois. L'année dernière pour la retraite du Suisse, ils étaient tous présents. Et cette année, il serait vraiment surprenant de voir Novak Djokovic se joindre à la fête, lui qui a bien d'autres préoccupations.

La Team World reprend l'avantage ?

Sacrée l'année dernière pour la première fois, la Team World est peut-être en train de faire bouger les choses dans le tennis. Ces dernières années, les Européens dominaient assez largement les débats mais avec deux Américains dans le top 10 à l'heure actuelle, ils retrouvent des couleurs. Nick Kyrgios, habitué du show, sera également très ravi de retrouver la compétition. Aujourd'hui, ces joueurs semblent tous capables de s'imposer face au casting actuel de la Team Europe.