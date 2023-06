Tennis : Le clan Djokovic envoie une pique à Federer !

La rédaction

Plus grand joueur de l'histoire du tennis en termes de palmarès peut-être définitivement grâce à sa victoire à Roland-Garros cette année, Novak Djokovic est aux anges. Depuis de nombreuses années, un débat est né sur la planète tennis à propos du meilleur joueur de tous les temps et beaucoup s'accordent pour dire que le Serbe est désormais déclaré vainqueur, largement.

Retraité des courts depuis moins d'un an, Roger Federer a longtemps été en tête de la course au nombre de titres en Grand Chelem. Le Suisse, encore considéré comme le plus grand pour son élégance incroyable sur le court et sa facilité à dominer ses adversaires quand il était au sommet, a mis du temps avant de réagir à la victoire de l'un de ses plus grands rivaux à Roland-Garros, provoquant alors la réaction du clan Djokovic...

Djokovic définitivement au-dessus ?

Si Roger Federer a fini par commenter la victoire de Novak Djokovic la semaine dernière lors d'un déplacement à Londres, Marian Vajda, ancienne figure du clan du Serbe, attendait clairement une réaction. « Je pense que Roger va encore le féliciter, il lui faudra du temps pour reconnaître officiellement que Djokovic est le meilleur joueur de tous les temps. Il n’y a plus aucun doute à ce sujet. Je ne discuterais pas de la relation avec Federer, mais il reste à la grandeur du joueur de reconnaître que Djokovic est meilleur » a-t-il lancé dans un média slovaque avant de voir la réaction du Suisse.

Roland-Garros : Djokovic éteint Federer et Nadal, il hallucine https://t.co/OWJ8L8MmvQ pic.twitter.com/noV7arpWEU — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Le Grand Chelem calendaire possible

Grand favori pour Wimbledon, Novak Djokovic n'a pas l'air de pouvoir être inquiété sur gazon. Le Serbe a remporté les quatre dernières éditions et sera difficile à battre. « Avec cette forme et les résultats précédents à Wimbledon, Novak est bien parti pour remporter un nouveau titre à Londres dans quelques semaines. Aux États‐Unis, le mental sera également un facteur décisif. La concurrence y sera plus rude, contrairement au gazon » poursuit Vajda. Le numéro 1 mondial a lui-même déclaré que sa mission n'était pas terminée et même à 36 ans, il continuera à écrire l'histoire du tennis.

Un exploit réalisable