Federer, Nadal... Il révèle un énorme secret sur Djokovic

Alexis Brunet

Dimanche dernier, Novak Djokovic a remporté son 23ème titre en Grand Chelem, ce qui est un record. Pourtant le Serbe est toujours mal-aimé par de nombreux fans de tennis, qui préfèrent Roger Federer ou bien Rafael Nadal. Selon Henri Leconte, le Djoker souffre de cette situation, lui qui a besoin d'être aimé.

Novak Djokovic pourrait réaliser un exploit monumental de plus, avant la fin de sa carrière. Il a la possibilité de faire le Grand Chelem calendaire. Remporter les quatre tournois majeurs lors de la même année. La dernière fois qu'un tel exploit a été réalisé, c'était en 1969 par Rod Laver. Le Serbe doit encore gagner Wimbledon, dont il est grand favori, puis l'US Open.

«Il donnerait n’importe quoi pour être aimé»

Mais à en croire Henri Leconte, Novak Djokovic pourrait sacrifier tous ces trophées pour obtenir autre chose. Dans son rôle de consultant pour RTL , l'ancien tennisman français a affirmé que le Serbe donnerait n'importe quoi pour être aimé. « Il est incroyable, fantastique, il vient d’une autre planète, c’est quelqu’un qui veut battre ses records, qui veut marquer l’histoire du tennis non pas, certes, avec sa personnalité, parce que c’est aussi quelqu’un de compliqué. Mais il voudrait être aimé quoi, il donnerait n’importe quoi pour être aimé. C’est quelqu’un que je connais bien, et il veut surtout marquer l’histoire avec les records parce que d’un autre côté sa personnalité n’a rien à voir avec celle de Roger Federer et de Rafael Nadal. Il a besoin d’être aimé, et ça me rappelle quelqu’un d’ailleurs… C’est pour cela que je le défends bien. (rires) »

Nadal, Federer... Il annonce une catastrophe pour Djokovic https://t.co/95BRcAPl0e pic.twitter.com/OHEgjZSCKd — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Wimbledon en ligne de mire

Après Roland-Garros, le prochain objectif de Novak Djokovic est donc Wimbledon. Le Serbe est favori sur le gazon londonien. Il a remporté les quatre dernières éditions. Réponse le 16 juillet, pour savoir si le Djoker a encore frappé.