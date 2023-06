Tennis : Nouveau directeur pour la Coupe Davis, quel avenir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sûrement l'une des compétitions par équipes les plus marquantes de l'histoire du sport, la Coupe Davis a radicalement changé de format il y a quatre ans, laissant un goût amer. En effet, le groupe Kosmos, cher à Gerard Piqué, a repris la compétition pour la transformer totalement. Au lieu des rencontres sur un week-end avec des matches au meilleur des 5 manches, le format actuel propose une phase de qualifications en début de saison puis une phase finale en fin d'année sur 4 sites différents, le tout en 2 sets gagnants.

Plus tôt cette année, la France est sortie vainqueure d'un combat face à la Hongrie pour se qualifier pour la phase finale de l'édition 2023. Celle-ci se déroulera du 12 au 17 septembre entre Bologne, Manchester, Valence et la Croatie dans un premier temps. Ainsi, seize équipes seront réparties en quatre groupes et les huit meilleures se retrouveront en novembre pour la dernière phase à élimination directe cette fois, à Malaga. Cette année, après David Ferrer, un autre joueur espagnol a été nommé directeur de ces phases finales. L'année dernière, le Canada avait triomphé sur l'Australie.

Feliciano Lopez, joueur directeur

Déjà directeur du tournoi de Madrid, Feliciano Lopez n'est pourtant toujours pas à la retraite ! A 41 ans, l'Espagnol prévoit de terminer sa carrière très prochainement puisqu'il espère obtenir une wild-card à Wimbledon. Très à l'aise sur gazon au cours de sa carrière, il était par exemple présent cette semaine à Stuttgart mais il a perdu d'entrée. Cette année, il occupera une toute nouvelle fonction : directeur des phases finales de la Coupe Davis. « C'est un grand honneur de devenir directeur du tournoi de la finale de la Coupe Davis et je remercie l'ITF de m'avoir nommé. J'ai des souvenirs particuliers de cette compétition et je suis donc très heureux de jouer un rôle de premier plan dans l'organisation de ces événements » a-t-il commenté.

Un avenir flou

En 2019, Gerard Piqué avait donc lancé avec son groupe Kosmos le nouveau format de la Coupe Davis, un crève-cœur pour beaucoup de fans et de joueurs. Même si beaucoup des meilleurs joueurs ne jouaient pas aussi souvent pour leur nation, préférant se concentrer sur leur carrière solo, la compétition a subi un terrible changement. Après de nombreuses critiques, le footballeur espagnol a finalement mis un terme à son engagement avec la Coupe Davis et a même quitté le tennis en début d'année, plongeant alors la compétition par équipes dans un flou total.

Nadal de retour ?

Il y a quelques jours, David Ferrer, l'actuel directeur, avait déclaré que Rafael Nadal pourrait être présent lors de la Coupe Davis dans quelques mois. C'est lui-même qui avait évoqué la compétition lors de sa conférence de presse tenue au moment d'annoncer son forfait pour Roland-Garros. Maintenant qu'il doit observer une convalescence de 5 mois, il est difficile de le voir revenir pour jouer cette année. Mais sa présence pourrait être une formidable raison de se donner à fond pour l'équipe d'Espagne.