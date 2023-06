Tennis : Gasquet au Panthéon, la France rayonne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tennis français n'a pas connu de victoire en Grand Chelem depuis 40 ans du côté des hommes, certes. Mais de nombreux joueurs ont tout de même connu le succès au fil des décennies à l'image d'une génération dorée qui touche actuellement à sa fin. Aux côtés de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Gaël Monfils, Richard Gasquet a lui aussi touché au sublime et sa longévité est extraordinaire.

Vainqueur de 16 titres en 33 finales sur le circuit ATP depuis le début de sa carrière, Richard Gasquet a été 7ème mondial à son meilleur. S'il n'a jamais réussi à remporter une finale dans un grand tournoi, son talent est indéniable et pour beaucoup, il possède le plus beau revers à une main du circuit. Présent cette semaine à Stuttgart pour le début de la saison sur gazon, il a réalisé une grosse performance, atteignant alors un chiffre impressionnant de victoires.

600 victoires, un chiffre impressionnant

Sur le circuit ATP, Richard Gasquet compte désormais 600 victoires. Parmi les joueurs en activité, seuls 3 en comptent plus que lui : Rafael Nadal (1068), Novak Djokovic (1058) et Andy Murray (725). En tout, il est 28ème de ce classement toujours dominé par Connors et Federer. Il est aussi assez largement le premier Français dans ce classement depuis le début de l'ère Open puisque Monfils, deuxième, en compte 526 et Tsonga ou encore Noah sont encore plus loin. « Ça fait beaucoup, hein ? Je suis le plus mauvais à en avoir autant. Il n'y a que des monstres... Il faut jouer longtemps au haut niveau. Je ne pensais pas en faire autant quand j'ai commencé le tennis, ni jouer autant de matches... C'est un gros accomplissement » a-t-il réagi dans des propos relayés par L'Equipe .

Tennis : En route vers Wimbledon ! https://t.co/nvOEkwNbM1 pic.twitter.com/OgUAjyWslh — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Enorme victoire

S'il comptait sur Roland-Garros pour établir une telle performance, Richard Gasquet a dû patienter mais l'attente a été bénéfique. En effet, à Stuttgart, sur une surface qu'il apprécie, il s'est offert Stefanos Tsitsipas pour sa première victoire sur un top 10 sur gazon depuis 2015 et ce fameux quart de finale remporté face à Stan Wawrinka à Wimbledon. Peut-être a-t-il été inspiré par Adrian Mannarino, très beau vainqueur de Daniil Medvedev un peu plus tôt dans la journée.

Encore des ressources

Issu de la même génération que Rafael Nadal, Richard Gasquet fêtera donc ses 37 ans dans deux jours. Depuis quelques années, il n'est plus capable de rivaliser au très haut niveau physiquement mais il continue à se donner sur le court. Pour ça, on ne peut qu'admirer la volonté de ce champion qui est toujours capable de gagner, lui qui s'est imposé à Auckland en début d'année.