Tennis : Au pied du mur, Garcia n'a pas le droit à l'erreur

Alors qu'elle pouvait nourrir de grandes ambitions début 2023, Caroline Garcia a plongé dans un certain doute avant d'aborder une deuxième partie de saison très importante. La Française, numéro 4 mondiale, n'a pas connu de gros résultat dans les grands tournois depuis sa victoire au Masters en fin d'année dernière, une disette qui commence à inquiéter.

Très talentueuse par le tennis mais souvent en délicatesse mentalement, Caroline Garcia a bien du mal à avancer depuis quelques mois. D'abord touchée par son entourage qui a été perturbé, elle a pourtant retrouvé le coach avec qui elle a fait un malheur en 2022 : Bertrand Perret. Mais depuis son retour, on ne peut pas dire qu'elle ait réussi à poser son jeu. Et cette mauvaise passe lui fait beaucoup de mal moralement.

Saison sur terre ratée

Avec 4 victoires pour autant de défaites, on ne peut pas vraiment dire que Caroline Garcia a fait des étincelles sur cette saison de terre battue. Eliminée au deuxième tour à Roland-Garros face la Russe Blinkova sans vouloir changer de tactique dans un jour venteux, elle était bien sûr la plus grosse déception française de l'édition 2023. « Je n'ai pas eu le moral depuis cette défaite, j'ai pris un gros coup derrière la tête, j'attendais trop de choses de ce tournoi, c'est une erreur... Paris clôt une saison de terre battue décevante et frustrante » a-t-elle confié sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Un mental à rude épreuve

Depuis des années, Caroline Garcia se livre assez souvent sur les difficultés mentales qu'elle rencontre dans le tennis. La Française est touchée par ces derniers mois compliqués même si elle va tout faire pour se relancer. « Ces derniers jours, se remettre au travail est compliqué je l'avoue, nous essayons de prendre les choses petit à petit. Le corps et l'esprit ont parfois leur propre timing, j'ai encore besoin d'apprendre à lâcher prise. C'est une expérience douloureuse qui me permettra de grandir » peut-on lire.

Des résultats importants

En 2022, c'est à partir de la saison sur gazon que Caroline Garcia a commencé sa remontée au classement. Au-delà de la 70ème place mondiale, elle est remontée jusqu'au top 4, son meilleur classement en carrière, en gagnant des tournois sur chaque surface. Evidemment, elle aura de gros points à défendre cet été, avec un titre à Cincinnati, une demi-finale à l'US Open et une victoire au Masters.