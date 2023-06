Écœuré par Nadal, Djokovic et Federer, il se confie

Alexis Brunet

Dimanche 11 juin, Novak Djokovic a remporté pour la troisième fois le tournoi de Roland-Garros. Il est même devenu le joueur ayant gagné le plus de titres en Grand Chelem avec 23 sacres. Cela ne laisse donc pas beaucoup de chance aux autres joueurs. Andy Murray a tout de même réussi à remporter trois trophées majeurs face au Big 3, de quoi le rendre fier.

Si vous étiez joueur de tennis dans les 15 dernières années et que vous ne vous appeliez pas Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Roger Federer, il y a des chances que vous ayez passé de mauvais moments. Les trois monstres de la balle jaune ont dicté leur loi durant une énorme période, ne laissant que des miettes à leurs principaux concurrents.

Andy Murray est fier d'avoir remporté 3 Grand Chelem dans cette période

Andy Murray est un joueur ô combien talentueux. Malheureusement il a évolué en grande partie à la même époque que les trois membres du Big 3. Il a tout de même réussi à gagner trois tournois du Grand Chelem, ce qui fait sa fierté. C'est ce qu'il a affirmé à l'Express . « Dans 30 ans, les gens qui ne suivent peut‐être pas beaucoup le tennis regarderont en arrière et me diront : « Tu n’as gagné que trois tournois du Grand Chelem ». Mais chaque tournoi que ces gars (Djokovic et Nadal) gagnent rend les réalisations que j’ai eues contre eux, et les tournois que j’ai gagnés contre eux, plus grands. Je n’ai certainement pas gagné tous mes matchs contre eux (Federer, Nadal et Djokovic), mais j’en ai gagné quelques‐uns. Je suis fier de ce que j’ai accompli dans ce qui est, sans aucun doute, la meilleure époque du tennis masculin à des kilomètres. »

Andy Murray a gagné deux trophées majeurs face à Novak Djokovic

Sans Andy Murray, Novak Djokovic aurait pu déjà compter 25 titres en Grand Chelem. L'Écossais a rencontré sept fois le Serbe en finale en majeur. Il l'a emporté à deux reprises, en 2012 à l'US Open et en 2013 à Wimbledon. Le natif de Glasgow a aussi perdu deux autres finales en Grand Chelem face à Roger Federer.