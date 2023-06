Nadal annonce du lourd, il va tomber de haut

Alexis Brunet

Actuellement Rafael Nadal est blessé. Mais l'Espagnol ne compte pas arrêter sa carrière encore. Il vise un retour sur le circuit en 2024, pour une dernière année. Il aura donc l'occasion de rattraper Novak Djokovic et son record de Grand Chelem, mais aussi de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Pour l'instant cela semble compliqué pour le Majorquin.

Rafael Nadal vit actuellement la période la plus compliquée de sa carrière. Début juin il a dû renoncer à participer à Roland-Garros. L'Espagnol n'était pas assez remis de sa blessure qui le tenait éloigné des courts depuis de longs mois. Il a donc assisté de sa télévision au troisième sacre parisien de Novak Djokovic. Voyant le Serbe passer devant lui au nombre de Grand Chelem remportés. Le Majorquin avait tout de même félicité le Djoker sur son compte Twitter. « Toutes mes félicitations pour cet incroyable accomplissement. 23, un nombre auquel il était impossible de penser il y a quelques années, et tu l'as fait ! Profites-en avec ta famille et ton équipe. »

Rafael Nadal s'est fait opérer

La blessure de Rafael Nadal était tellement importante qu'il a dû se faire opérer le vendredi 2 juin dernier, comme il l'a partagé sur son compte Twitter. « Comme vous le savez, j’ai été opéré hier soir. Tout s’est bien passé et l’arthroscopie a porté sur le tendon du psoas gauche, qui m’a empêché de participer aux compétitions depuis janvier. Une ancienne blessure au labrum de ma hanche gauche a également été régularisée, ce qui aidera certainement le tendon à mieux évoluer. » Après cette opération, l'Espagnol a directement entamé sa rééducation qui va durer 5 mois minimum. Une absence nécessaire pour revenir au top par la suite.

Nadal veut jouer les JO de Paris