Djokovic pour toujours devant Nadal et Federer ?

En dominant Casper Ruud en finale de Roland Garros pour s'adjuger son troisième titre Porte d'Auteuil, Novak Djokovic a fait un pas de plus dans l'histoire de son sport. Désormais, le Serbe porte son total à 23 Grand Chelem, record absolu, et seul Rafael Nadal dispose d'une maigre chance de le faire tomber.

A Roland Garros, Novak Djokovic a peut-être mis fin à l'éternel débat. Qui du Serbe, de Roger Federer ou de Rafael Nadal est le plus grand tennisman de tous les temps ? Patrick McEnroe a fait son choix comme de nombreux amoureux de la balle jaune. « Je le considère comme le plus grand joueur de tennis masculin », a-t-il lâché dans son podcast The Holding Court . D"un point de vue comptable, le Serbe a fait un grand pas en avant sur ses deux concurrents.

Djokovic seul au monde

Sa victoire face à Casper Ruud l'a placé sur le toit du tennis mondial. Novak Djokovic compte désormais 23 Grand Chelem en carrière, soit un de plus que Rafael Nadal et trois de plus que Roger Federer. Si le grand public a encore du mal à l'apprécier, les passionnés de tennis s'accordent de plus en plus à dire que grâce à ce nouveau titre, le Serbe est le plus grand de l'histoire. Parti à la retraite la saison passée, Roger Federer ne pourra déjà plus le dépasser. Maintenant, Djokovic n'est plus qu'en guerre avec un Nadal qui est sorti du Top 100 et qui enchaine les forfaits. Malgré tout, l'Espagnol entretient l'espoir de participer à la prochaine édition de Roland Garros où il pourrait ajouter un 23ème Grand Chelem à son palmarès. Mais d'ici-là, Nole pourrait en compter 26. Le numéro un mondial part grand favori à Wimbledon et à l'US Open et si son corps lui permet, il devrait se succéder en Australie en début de saison prochaine. Novak Djokovic risque de clore le débat assez rapidement.

