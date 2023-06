Wimbledon : Alcaraz annonce du lourd, Djokovic peut trembler

Baptiste Berkowicz

Deux semaines après ses crampes face à Novak Djokovic à Roland-Garros, Carlos Alcaraz est de retour aux affaires. Engagé sur le tournoi sur gazon du Queen's, le prodige espagnol se dit agréablement surpris par son niveau de jeu. À l'approche de Wimbledon, il affiche clairement ses ambitions et ne compte pas se laisser faire sur cette surface, qui ne lui a pas réussi jusqu'à présent.

On avait quitté Carlos Alcaraz pétri de crampes face à Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros. Le prodige espagnol n'a pas attendu pour faire son retour sur le circuit. Interrogé sur le bord du terrain à propos de ses sensations sur le gazon du Queen's, il a lâché une réponse très rassurante.

Alcaraz monte en puissance sur gazon

Carlos Alcaraz a semblé presque surpris par le niveau très solide qu’il affiche : « Après ce match, à ce niveau, les attentes changent. Je pense que je suis prêt à faire de grands résultats ici sur le gazon. Jouer mon premier quart de finale ici, je vais en profiter. Je profite de chaque seconde ici et, bien sûr, j’aborderai le prochain tour avec beaucoup de confiance et j’irai jusqu’au bout. Jouer ce genre de matches, au niveau où je l’ai fait, ça me va. Je me sens très à l’aise sur le gazon, je suis donc très heureux d’acquérir de l’expérience sur le gazon, d’accumuler des heures de jeu. Sachant que j’ai ce niveau, j’en suis très heureux ». Un état de forme à confirmer avant Wimbledon.

Prêt à concurrencer Djokovic ?

Lorsque Novak Djokovic s'aligne sur un tournoi, il est impensable de ne pas l'ériger en tant que favori. Wimbledon ne déroge pas à la règle. En quête d'un huitième sacre sur la surface londonienne, le Serbe à l'occasion d'asseoir encore un peu plus l'écart qui le sépare de Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de Grand Chelem remportés. Carlos Alcaraz n'est pas là pour faciliter la tâche de l'actuel numéro 1 mondial. Il entend bien faire les affaires de son compatriote Rafael Nadal et empêcher Novak Djokovic de soulever un 24ème trophée en Grand Chelem.